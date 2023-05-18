1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 451 مبايعة بقيمة 1.48 مليار درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 146.44 مليون درهم و427 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.33 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 33 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 74 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيرا مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 87 مبايعة بقيمة 422 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 245.8 مليون درهم منها 12 رهنا لأراض بقيمة 61.17 مليون درهم و98 رهنا لفلل وشقق بقيمة 184.63 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 39 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الثانية بقيمة 24 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 46.2 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 6 ملايين درهم.

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