62 % من مؤسسات القطاع المصرفي بالدولة تعمل من دبي

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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استقطبت إمارة دبي 62% من إجمالي المؤسسات المرخصة بالقطاع المصرفي بالإمارات وفق مؤشرات التراخيص الممنوحة من المصرف المركزي حتى شهر مارس الماضي، والتي أوضحت بأن 145 مؤسسة تعمل من مقارها الرئيسة داخل الإمارة.

وأظهرت البيانات أن دبي تضم أكثر من 50% من المقار الرئيسة للبنوك المرخصة بالدولة، أي نحو 31 بنكاً، متضمنة كبرى البنوك الوطنية إلى جانب عدد من البنوك العربية والأجنبية.

وتضم الإمارة 39 مكتباً تمثيلياً للبنوك من إجمالي 63 مكتباً موجوداً داخل الدولة، فيما تعمل أيضاً نحو 68% من شركات الصرافة المرخصة من مقارها الرئيسة داخل الإمارة بواقع 56 شركة.

وأوضحت مؤشرات المصرف وجود 11 شركة تمويل تعمل من دبي بنسبة تبلغ 68% أيضاً من إجمالي الشركات المرخصة محلياً، بينما تضم شركتين لتسهيلات القيم المخزنة وأخريين للوساطة النقدية إلى جانب 4 شركات لخدمات الدفع بالتجزئة.

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