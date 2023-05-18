1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 507 مبايعات بقيمة 1.46 مليار درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 92.11 مليون درهم و470 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.36 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة السوق الكبير وأخيراً مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

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