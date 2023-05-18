«فيتش» تمنح «دي بي ورلد» نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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رفعت وكالة «فيتش» تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى مجموعة «دي بي ورلد ليمتد» من «BBB-» إلى «BBB+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقرير أصدرته، فإن ترقية التصنيف تعكس نجاح «دي بي ورلد» في تخفيض مستوى التمويل بالديون إلى ما دون «4.0x» نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، في ضوء التزامها بالتوجه العام لإدارة المجموعة.

وذكر التقرير أن التصنيف يعكس استقرار توليد التدفق النقدي لدى المجموعة، مدعوماً بتنوع ملف أعمالها واستقرار الإيرادات المتولّدة من موانئ المنشأ والوجهة ضمن الموانئ المدرجة في محفظة المجموعة. وأوضح أن «دي بي ورلد» هي خامس أكبر مشغل لموانئ الحاويات في العالم، وتستأثر بحصة تبلغ 9 % من السوق.

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