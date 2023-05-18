505 مليارات الأصول الأجنبية لـ «المركزي» في فبراير

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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نمت الأصول الأجنبية المملوكة لمصرف الإمارات المركزي بأكثر من 6.3 % خلال فبراير الماضي لتصل إلى 505 مليارات درهم، مقارنة بـ475 مليار درهم في الفترة نفسها من 2022.

وأوضحت بيانات للمصرف أن أرصدته وودائعه لدى البنوك الخارجية وصلت إلى 310 مليارات درهم، مقارنة بقيمة وصلت إلى 297.5 ملياراً في فبراير من العام الماضي، بينما ارتفع رصيد الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 138.2 مليار درهم العام الماضي إلى 146 مليار درهم نهاية فبراير من العام الجاري، بينما ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى من 39.5 مليار درهم في فبراير 2022 إلى 48.3 مليار درهم في فبراير المنقضي من العام الجاري.

505 مليارات درهم أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية فبراير

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