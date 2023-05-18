البنك الدولي: 4.8 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8 % في نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8 %، بسبب قوة الطلب المحلي، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.

وذكر البنك، في مؤتمر صحافي عقده في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2 % في 2023.

البنك الدولي: 4.8 % نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 2023

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز