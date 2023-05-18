الإمارات وجهة للأعمال المبتكرة والمواهب

المصدر: إعداد - نهى حوّا

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أكد موقع «كريبتوبوليتان»، المتخصص في التكنولوجيا، أن الإمارات تشكل وجهة للأعمال التجارية والمواهب العالمية، بفضل تركيزها على الابتكار والتمويل، موضحاً أن انتقالها من النفط إلى قطاع الأصول الرقمية والطاقة المتجددة يبرز التزامها بنهج الاستدامة.

وأشار الموقع في مقال على صفحته إلى تشكل رؤية جديدة في الإمارات، هي رؤية لاقتصاد مزدهر مع براعة في البنية التحتية القوية التي بنتها الدولة بثبات على مر السنين، حيث تجسد المراكز المالية، كمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، تلك الرؤية، ويشكل كل منها خلية مزدهرة من الأعمال التجارية والمعيشة الفاخرة والقوى العاملة ذات المستوى العالمي.

ورأى المقال أنه تحت ناطحات السحاب ومراكز التسوق، يكمن المحرك الحقيقي لنمو الإمارات في الملكية الفكرية وروح الابتكار، وقد جذبت الدولة في هذا الصدد جهوداً كبيرة لجذب ورعاية أفضل المواهب في العالم معززة أرضاً خصبة للشركات الناشئة والراسخة.

ونقل المقال عن رئيس الاستثمار المغامر في شركة «كوين بايس»، شان أجاروال، إشادته بالنظام البيئي للشركات الناشئة في الإمارات، والذي يضع الأساس للابتكار الهائل من المنطقة وقوله إنه «يتفوق على أي شيء شاهده خارج الولايات المتحدة»، موضحاً أن نهج الإمارات المتكامل عمودياً والذي يجمع بين الحوكمة والمستثمرين وصناديق الثروة السيادية ومراكز الأعمال ومراكز ريادة الأعمال والهيئات التنظيمية والبنوك، يشكل دليلاً على نية الدولة الريادة في مجال الابتكار العالمي.

ولا يقتصر التزام الإمارات بتحوّلها الاقتصادي على سياسات صديقة للأعمال والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وفقاً للمقال، بل هو واضح في تحولها الاستراتيجي من الموارد التقليدية إلى الأصول الرقمية.

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