100 مليون دولار استثمارات «دناتا» في قطاع الاستدامة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد جعفر داود علي نائب الرئيس الأول لعمليات المطار بالإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا في «دناتا» أن استثمارات الشركة في قطاع الاستدامة بلغت 100 مليون دولار، وتتضمن تغيير معدات الديزل والمكاتب والخدمات الأخرى للاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين الكفاءة البيئية، ودعم خطة تقليل الانبعاثات الكربونية، وقال، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، على هامش فعاليات الدورة الـ 35 من مؤتمر «إياتا» لخدمات المناولة الأرضية: إن حركة الطيران رجعت أقوى مما كانت قبل جائحة «كوفيد 19»، واليوم لدينا زيادة 7% مقارنة بالأرقام المسجلة قبل الجائحة، ونتوقع بنهاية العام أن تتجاوز الزيادة 10%، وأضاف: إن مطار دبي لم يتوقف حتى خلال أزمة «كوفيد 19»، وكانت طائرات الشحن تعمل خلال الأزمة، وتدريجياً عادت حركة طائرات الركاب.

وأكد جعفر داود أن خدمات «دناتا» موجودة في 38 دولة في 6 قارات حول العالم، وقال: يوجد لدينا نحو 140 شركة طيران حالياً في دبي، ولدينا مفاوضات مع شركات طيران أخرى، وقبل نهاية العام سوف يتم إضافة شركات جديدة بين دبي وجبل علي.

وحول أحدث استثمارات الشركة قال نائب الرئيس الأول لعمليات المطار بالإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا في دناتا: إن الشركة نجحت في الحصول على «مبنى المسافرين 3» بمطار زنجبار، ولدينا مفاوضات مع أكثر من مطار في دول أخرى، كما وضعت الشركة حجر الأساس لقرية شحن كبيرة في مدينة أربيل بالعراق.

وتختتم اليوم الخميس في أبوظبي فعاليات الدورة الـ 35 من مؤتمر إياتا لخدمات المناولة الأرضية، حيث ناقش المؤتمر على مدار 3 أيام تمكين قطاع المناولة الأرضية، وتعزيز مرونته واستدامته على المدى الطويل، وتسريع التحول الرقمي. ودعا اتحاد النقل الجوي الدولي إلى توحيد المعايير المتبعة في نقل وتوصيل الأمتعة.

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