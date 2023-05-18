غرفة الفجيرة تحتفل بتخريج منتسبي دبلوم ريادة الأعمال

المصدر: (الفجيرة- عائشة الكعبي)

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احتفلت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بتخريج 25 منتسباً من الدفعة الثالثة من البرنامج المهني للتجارة وريادة الأعمال الاحترافية، الذي يأتي ضمن مبادرات الغرفة لتأهيل وإعداد 100 من رائدات ورواد الأعمال المحترفين للدخول في سوق العمل بكفاءة عالية واقتدار.

واستهل الحفل بكلمة للشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، حيث أكد أهمية التدريب لإثراء أفكار رائدات ورواد الأعمال بالمعلومات والتجارب العملية، التي تمكنهم من تأسيس المشاريع الصغيرة وتطوير القائم منها، ودخول سوق العمل بأفكار مبدعة ومتميزة.

وقال سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة: الاحتفال يأتي استكمالاً للنجاح، الذي حققته الدفعتان الأولى والثانية، الذين أكملوا فترة انتسابهم في البرنامج، ما يسهم في توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات لكونها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية وباعتبارها محوراً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية وتنويعها.

وأضاف الهنداسي في كلمته: إن عدد الخريجين الذين أكملوا البرنامج التدريبي بلغ عددهم 70 منتسباً من إجمالي 100 من رائدات ورواد الأعمال، ما يعكس توسع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفجيرة، والدولة بصفة عامة.

وأشار مدير عام الغرفة إلى أن المشاريع الصغيرة تشكل نسبة 95 % من إجمالي عدد المشاريع في دولة الإمارات وتوفر فرص عمل لما يزيد على 85% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، كما تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وألقت شهد سالم الصريدي كلمة إنابة عن الخريجين، وأعربت عن شكرها للغرفة لما توليها من حرص لتدريب ولتأهيل رائدات ورواد الأعمال وإكسابهم المعلومات، التي تعينهم للتنافس في سوق العمل، وأثنت على مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب والمحاضرين لما قدموها من معلومات علمية وتجارب تطبيقية، خلال دورة البرنامج.

قدم الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الغرفة شهادات الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال لرائدات ورواد الأعمال، إلى جانب شهادات شكر وتقدير لمدير مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب وللمحاضرين المتعاونين المركز.

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