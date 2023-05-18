غرف دبي بالقائمة النهائية لـ«أفضل مشروع غير تقليدي» بمسابقة الغرف العالمية

المصدر: دبي- البيان

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كشفت غرف دبي عن ترشيحها، ضمن القائمة النهائية لنيل جائزة «أفضل مشروع غير تقليدي»، في مسابقة غرف التجارة العالمية 2023، وذلك عن خدمة إصدار «شهادة المنشأ الذكية»، التي توفرها الغرف لأعضائها، علماً بأن المسابقة شهدت 111 طلب مشاركة، تقدمت بها غرف تجارة من 47 دولة، ضمن فئات الجائزة المختلفة.

وتقدمت غرف دبي للجائزة عن مشروع خدمة إصدار شهادات المنشأ الذكية، والذي يعتبر أحد أهم خطوات تطوير إمكانات التجارة القائمة على تقنية البلوك تشين، حيث يعتبر هذا المشروع جزءاً أساسياً من جهود الغرفة لتسريع إجراءات التصدير، وإعادة التصدير للأعضاء، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي الخمسية للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية من 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.

وتعد غرف دبي من أبرز الجهات، التي تصدر شهادات المنشأ في العالم، حيث تصدر نحو 700,000 شهادة منشأ سنوياً، ويلعب اعتماد خدمة إصدار شهادة المنشأ الذكية دوراً بالغ الأهمية في دفع عجلة تطوير التجارة الدولية، والارتقاء بسهولة مزاولة الأعمال، فضلاً عن دعم القدرة التنافسية لقطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في الإمارة.

وأظهرت النتائج، التي سجلتها مبادرة الغرف، خلال الفترة 2019 -2022 تأثيراً مالياً إيجابياً ملحوظاً لخدمة شهادات المنشأ الذكية، إذ حققت توفيراً بأكثر من 53.3 مليون درهم في غضون 4 سنوات فقط. وقد نجحت غرف دبي برقمنة الخدمة بالكامل، ما أسهم بشكل كبير في تحسين القدرة التنافسية لدولة الإمارات على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

وتكرم جائزة «أفضل مشروع غير تقليدي» الغرف، التي تنجح بتطوير مشاريع مبتكرة فريدة ورائدة، ضمن مجال لا يرتبط عادة بمهامها وأهدافها اليومية، مع زيادة خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصادات المحلية، وستحظى المشاريع المتنافسة ضمن القائمة النهائية بفرصة عرض مشاريعها أمام لجنة التحكيم، كما سيتم الإعلان عن الفائزين، خلال المؤتمر السنوي الثالث عشر للاتحاد العالمي لغرف التجارة، الذي سيعقد في جنيف في شهر يونيو المقبل.

وانطلقت مسابقة الغرف العالمية في 2003 كجزء من مؤتمر غرف التجارة العالمية، وينظم المسابقة الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية، وهي الجائزة العالمية الوحيدة، التي تكرم الحلول الريادية الأكثر ابتكاراً، التي تتبناها غرف التجارة والصناعة حول العالم، وفي إطار سعيها لتسليط الضوء على نجاح المبادرات المحلية تهدف المسابقة لإلهام غرف التجارة، من أجل ابتكار حلول رائدة ومجدية، تخدم سائر مجتمعات الأعمال حول العالم.

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