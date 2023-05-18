«ريد سميث»: قانون ضريبة الشركات يطور الأداء المالي

المصدر: (دبي - البيان)

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أكّدت شركة «ريد سميث» العالمية المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي أن القانون الجديد الخاص بالضريبة على الشركات العاملة في الإمارات سيوفر فرصاً جديدة للشركات لتطوير استراتيجيتها الضريبية وتحسين أدائها المالي بشكل عام.

وقالت أديلا ميوس، الشريكة لدى «ريد سميث»: «اليوم تستعد الإمارات لبدء تطبيق ضريبة الشركات، أي أن الضريبة أصبحت أمراً واقعاً، وبدأت الشركات والمستثمرون في الدولة بالتأقلم مع هذا الواقع.

وفي الوقت الذي جربت فيه بعض القطاعات العمل بقانون الضرائب على مستوى كل إمارة، يتعين على الكثير من الشركات التأكد من جاهزية أنظمة المحاسبة والتقارير لديها، حتى تتمكن من جمع البيانات اللازمة وإصدار فواتير ضريبية دقيقة تفي بالمعايير المطلوبة».

وأضافت ميوس: «سيتعين على الشركات في الدولة النظر في الآثار الضريبية الخاصة بصفقاتها، بما في ذلك تأثيرها على القوائم المالية والسيولة النقدية والالتزامات الضريبية. وستحتاج الشركات أيضاً لتقييم الاتفاقات الضريبية المرتبطة بعملائهم ومعاملاتهم لضمان قدرتها على الاستفادة من أي حكم إعفاء».

وبالحديث عن تأثيرات القانون الجديد على بيئة الأعمال في الإمارات، قالت: «لطالما تميزت الإمارات بكونها مركزاً جاذباً للشركات والمستثمرين في المنطقة. ومن المتوقع استمرار اهتمام أصحاب الشركات بالاستثمار في الدولة، خاصةً مع وجود معدلات معقولة للضريبة وخيارات عديدة متاحة لتقليل آثار الضرائب».

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