«الاتحادية للضرائب» تطلق مبادرة تصنيف الوكلاء الضريبيين عبر 10 قطاعات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مُبادرة «تصنيف الوكلاء الضريبيين» لتسهيل الامتثال الضريبي للخاضعين للضريبة، من خلال توفير آلية إلكترونية مَرِنة تتميز بالوضوح والدقة، تُتيح لمُتعاملي الهيئة اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة، وذلك من خلال قائمة تشتمل على عشرة قطاعات مُتنوِّعة، تم تحديدها وفقاً للخبرات الفعلية التراكمية للوكلاء الضريبيين المُعتمدين المُسجَّلين لدى الهيئة.

وأوضحت في بيان صحفي أن المُبادرة تهدف إلى زيادة مستويات رضا الخاضعين للضريبة عن خدمات الوكلاء الضريبيين، مُشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمة «تصنيف الوكلاء الضريبيين» الجديدة من خلال الدخول إلى سجل الوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر الموقع الالكتروني للهيئة، ثم الضغط على خيار «تصفية الوكلاء» بحسب التخصُّص أو القطاع، واختيار أحد الوكلاء المُدرجين بالقطاع المطلوب.

وكشفت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المُعتمدين المُشاركين في المُبادرة الجديدة والمُصنَّفين ضمن قطاعاتها بلغ 319 وكيلاً، بما يُشكِّل أكثر من 70 % من إجمالي عدد الوكلاء المُسجَّلين لدى الهيئة البالغ 454 وكيلاً.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تحرص الهيئة على تطوير خدماتها بصفةٍ مُستمرة لتلبية تطلعات المُتعاملين وتحسين تجاربهم من خلال توسيع نطاق الحلول المُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي، والتي يتم تصميمها استناداً إلى نتائج استطلاع الآراء والمُقترحات التي ترصُدها الهيئة عبر تواصلها المُباشر مع المُتعاملين».

قوائم مُبسَّطة

وأشار إلى أن «تصنيف الوكلاء الضريبيين» يُسهِّل للخاضع للضريبة اختيار الوكيل المُناسب من خلال قوائم مُبسَّطة تضم الوكلاء المُتخصِّصين في كل قطاع ويتم تحديثها بصفةٍ مستمرة في الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكن اختيار الوكيل المُتخصِّص بسهولة، مما يساهم في تسهيل وتسريع ودقة عملية الاختيار، والارتقاء بكفاءة وفاعلية النظام الضريبي.

وأشارت إلى أن عملية التصنيف تتم عبر إضافة تخصُّص الوكيل الضريبي بحسب القطاعات أو الخدمات الضريبية بناء على الخبرات السابقة، فيمكن للوكيل اختيار القطاعات أو الخدمات الضريبية التي يتم تصنيفه خلالها بتوفير المستندات الداعمة؛ ومنها رسائل توصية من دافعي الضرائب، وشهادات خبرة سابقة، حيث تتم إضافة التخصص اختيارياً للوكلاء الضريبيين الراغبين في تصنيفهم ضمن المُبادرة.

قطاعات التصنيف

وأوضحت الهيئة أن قطاعات التصنيف الجديد للوكلاء الضريبين المسجلين لدى الهيئة تشمل؛ الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، والأعمال الصغيرة والمتوسطة (باقة مُوفَّق)، وتسجيل الضريبة الانتقائية، وتسجيل أمين المستودع والمناطق المُحدَّدة، وتسجيل السلع الانتقائية، واسترداد ضريبة مساكن المواطنين والمساجد، والجهات الحكومية والخيرية، والأعمال الأجنبية (غير المقيمة)، ومُلَّاك العقارات.

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