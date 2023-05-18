130 مشاركاً صينياً في معرض الإمارات للإطارات بإكسبو الشارقة 29 الجاري

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تشهد إمارة الشارقة انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنظمه شركة إنتر كوميرس إكسبو، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري 2023. وجاء الإعلان عن تفاصيل انعقاد الدورة الثانية للحدث، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة إنتر كوميرس إكسبو في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث كشفت الشركة عن تفاصيل المعرض، والذي سيشهد مشاركة أكثر من 130 مصنعاً وشركة صينية متخصصة .

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المعرض غدا حدثاً سنوياً متميزاً في أجندة مركز إكسبو الشارقة، ولا سيما في ظل النجاح الذي حققه في دورته الأولى وتنامي أهميته بالنسبة للزوار والعارضين على حد سواء. وسيفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساء.

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