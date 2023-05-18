صندوق محمد بن راشد للابتكار يفتح باب الانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار في دولة الإمارات، عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى الدفعة المقبلة من برنامج مسرّع الابتكار، حيث يمكن للمهتمين من المبتكرين ورواد الأعمال تقديم طلباتهم للالتحاق بالبرنامج ابتداء من تاريخ 15 مايو 2023، في حين من المقرر إقفال باب التقديم بتاريخ 13 يوليو 2023.

وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «نحن نسعى في صندوق محمد بن راشد للابتكار لدعم الشركات المبتكرة عبر تسهيل وصولها إلى الموارد التي تحتاجها، وتوفير الإرشاد والتوجيه للمبتكرين ورواد الأعمال الطموحين تحت إشراف خبراء متمرسين.

إلى جانب مساعدتهم على بناء شبكة علاقات واسعة، وتسهيل حصول شركاتهم على التمويل الذي تحتاجه في كل مرحلة من مراحل نموها بتكلفة معقولة، منذ تأسيسها وحتى مرحلة التوسع والنمو، وذلك بهدف تمكين هذه الشركات من تحقيق نمو مستدام وترك أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع.

وساهم برنامج مسرّع الابتكار في دعم بعض من أكثر الشركات ابتكاراً في العالم ومساعدتها على تسريع مسارات نموها. ومع فتح باب الانتساب أمام دفعة جديدة من المبتكرين، نتطلع قدماً للترحيب بالجيل الجديد من رواد الأعمال للانضمام

112 شركة

وأضافت النقبي: «حين نعمل على بناء ثقافة تقوم على الابتكار وريادة الأعمال، فنحن نسهم في صياغة مستقبل اقتصادنا الوطني ونعمل أيضاً على استقطاب المواهب والكفاءات واجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى دولة الإمارات.

لقد نجح برنامج مسرّع الابتكار منذ إطلاقه في العام 2018، في تقديم الدعم لأكثر من 112 شركة مبتكرة من 21 دولة حول العالم تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز في الوقت ذاته على رعاية وتنمية رواد الأعمال المحليين لتعزيز منظومة الابتكار الواسعة التي تتمتع بها الدولة في شتى المجالات».

نجاح

وأسهم برنامج مسرّع الابتكار أسهم في نجاح العديد من الشركات المبتكرة البارزة كشركة «فيروفاكس»، وهي منصة لإدارة وتتبع الأصول ودورة حياة الاستدامة، و«كليم»، المنصة الوحيدة المتخصصة في تأمين المطالبات لمزودي خدمات الرعاية الصحية، و«رزق» منصة الخدمات حسب الطلب، و«ثروة» منصة الخدمات الاستشارية المالية المستقلة عبر الإنترنت.

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