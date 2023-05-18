«دي بي ورلد» تنجح بمناولة 20 مليون حاوية نمطية في 2022

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سعادة عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي المدير العام لـ "دي بي ورلد – الإمارات" وجافزا، أن "دي بي ورلد" نجحت في مناولة 20 مليون حاوية نمطية على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال العام الماضي.

وأشاد ابن دميثان في تصريح له خلال مشاركته بمؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023، بالمبادرات والفعاليات التي يضمها أسبوع الإمارات البحري ومن ضمنها مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023، مشيراً إلى أن موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" والمنطقة الحرة في جبل علي يلعبان دوراً هاماً في الصناعة البحرية ليس على المستوى المحلى فقط وإنما على مستوى الإقليم والعالم.

ونوه إلى أن مشاركة كبرى الشركات العاملة في القطاع البحري يعزز مكانة وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع البحري، مشيراً إلى أن إمارة دبي تأتي ثالث مدينة في العالم على صعيد إعادة التصدير .

وأعلن المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد – الإمارات" وجافزا تواصل المبادرات المستدامة ومنها البدء في استخدام نظام "بوكس باي" الآلي الصديق للبيئة لتخزين الحاويات على المنصات المرتفعة وانطلاق استخدامها في محطة حاويات بوسان في كوريا الجنوبية، سادس أكبر ميناء للحاويات في العالم وهو الإنجاز الأول من نوعه عالمياً ما يعزز مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي عالمياً في قطاع الموانئ واللوجستيات.

ونوه إلى تقليل الانبعاثات على مستوى الأرصفة إلى نسبة 60 في المائة فضلاً عن التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية في ساحة الحاويات لدعم مبادرات الدولة للاستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز