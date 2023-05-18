مهرجان تكنولوجيا التشييد السادس في دبي ينطلق 31 مايو

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة فينتشرز كونكت إقامة مهرجان تكنولوجيا التشييد السادس بالموقع الذي سيقام فيه مهرجان تكنولوجيا العقارات في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2023 في فندق كونراد دبي. وسيركز حدث هذا العام على الاستدامة ونظام التبني الرقمي لتحقيق نتائج أفضل للمشروعات، وذلك في ضوء إعلان هذا العام عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة واستضافتها الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.

وستضم قائمة المتحدثين 150 خبيرًا في القطاع من المنطقة وخارجها، والذين سيشاركون الحضور رؤى حول أحدث الاتجاهات والتطورات التكنولوجية وتحليلات البيانات التي ستقود القطاع إلى عالم رقمي ومستدام. ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور أكثر من 600 شخص من مطوري المشاريع والمقاولين والاستشاريين والخبراء ومزودي الحلول التكنولوجية والشركات الناشئة وعدد من أبرز المعنيين في قطاع التشييد من أكثر من 20 دولة.

سيتم الإعلان عن جوائز تكنولوجيا التشييد في 1 يونيو كجزء من المهرجان. وتهدف الجوائز إلى الاعتراف بأفضل وأبرز الأشخاص والمشاريع والمؤسسات في قطاع التشييد، الأمر الذي يعزز التميز فيه. ومن بين أكثر من 200 مشارَكة ضمن 16 فئة، من المتوقع أن تستقطب الجوائز حضور أكثر من 300 شخص من مختلف شرائح هذا القطاع.

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