505 مليارات درهم الأصول الأجنبية لـ«المركزي» في فبراير

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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نمت الأصول الأجنبية المملوكة لمصرف الإمارات المركزي بأكثر من 6.3 % خلال فبراير الماضي لتصل إلى 505 مليارات درهم، مقارنة بـ475 مليار درهم في الفترة نفسها من 2022.

وأوضحت بيانات للمصرف أن أرصدته وودائعه لدى البنوك الخارجية وصلت إلى 310 مليارات درهم، مقارنة بقيمة وصلت إلى 297.5 ملياراً في فبراير من العام الماضي، بينما ارتفع رصيد الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 138.2 مليار درهم العام الماضي إلى 146 مليار درهم نهاية فبراير من العام الجاري، بينما ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى من 39.5 مليار درهم في فبراير 2022 إلى 48.3 مليار درهم في فبراير المنقضي من العام الجاري.

تحويلات

وتجاوز إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 2.430 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير المنقضيين من العام الجاري. وأوضح تقرير العمليات المصرفية أن نشاط التحويلات ارتكز على التحويلات التي تمت بين البنوك وبإجمالي تجاوز تريليوناً و563 مليار درهم موزعة بحوالي 778.421 مليار درهم في يناير وأكثر من 784.708 مليار درهم في فبراير، فيما وصل إجمالي تحويلات الأفراد إلى 867.3 مليار درهم، حيث حقق يناير تحويلات بقيمة 437.3 مليار درهم، وحوالي 430 مليار درهم في فبراير.

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