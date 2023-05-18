«إينوك» تفتتح محطة خدمة في أم القيوين

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة «إينوك»، افتتاح أحدث محطات الخدمة التابعة لها في إمارة أم القيوين، بالتماشي مع استراتيجية المجموعة للتوسع في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، ليرتفع بذلك إجمالي محطاتها في أم القيوين إلى 5، و186 محطة في الدولة.

وتشغل محطة الخدمة الجديدة موقعاً استراتيجياً، يلبي احتياجات التزود بالوقود للسائقين القادمين من الشارقة، عبر شارع الشيخ محمد بن زايد ورأس الخيمة باتجاه أم القيوين عبر طريق الشويب 55، وكذلك المجمعات السكنية في عود الطاير والهبوب والسويحات والأبرق.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: إطلاق المحطة في أم القيوين ينسجم مع خطة «إينوك» التوسعية بعيدة الأمد والرامية إلى ترسيخ حضورها في قطاع التجزئة على امتداد دولة الإمارات، ويؤكد اختيار الموقع الاستراتيجي للمحطة الجديدة التزام «إينوك» بتزويد العملاء بخدمات تزود بالوقود سهلة الوصول، وتعد الأفضل ضمن فئتها، كما سنواصل الاستثمار في البنية التحتية لقطاع التجزئة في الدولة ضماناً لتلبية احتياجات عملائنا من الطاقة، وتغطي المحطة مساحة 49,980.20 قدماً مربعة، وتضم 6 مضخات لتعبئة الوقود، ومتجر «زووم» بمساحة 3,401 قدم مربعة

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