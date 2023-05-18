الاحتفال باليوم العالمي لدمج ذوي الاحتياجات رقمياً

المصدر: (دبي - وائل اللبابيدي)

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يحتفل العالم في الخميس الثالث من شهر مايو بـ«اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول» GAAD، وذلك لتعزيز الدمج الرقمي لأكثر من 1.2 مليار شخص من أصحاب الهمم العالية وذوي الاحتياجات المختلفة.

ويهدف هذا اليوم، الذي أطلقته مجموعة من قادة التكنولوجيا في العالم في 2011، إلى تشجيع الحوار والنقاش في مجتمعات المبرمجين والمؤثرين والممولين في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا في العالم حول أفضل السبل لجعل وصول أصحاب الاحتياجات المختلفة إلى شبكة الإنترنت، والتطبيقات والهاتف المحمول عملية أكثر سهولة.

وبهذه المناسبة، أعلنت شركة «آبل» في بيان أمس، أنها ستقوم في وقت لاحق من العام الجاري بإطلاق نحو 10 ميزات جديدة في أنظمة تشغيل «آبل» و«آيباد» وأجهزة «ماك» .

وتشمل الميزات تجربة «الوصول المساعد، وهي عبارة عن واجهة يمكن تخصيصها لتضم أهم تطبيقات الهاتف وأكثر استخداماً مثل «فيس تايم». وهناك ميزة «الخطاب المباشر» الذي يمكن لغير القادرين على الكلام كتابة ما يريدون قوله لتقوم أجهزة «آبل» بقراءتها بصوت عالٍ أثناء مكالمات الهاتف و«فيس تايم»، مع إمكانية حفظ العبارات شائعة الاستخدام للتناغم بسرعة أثناء المحادثة الحية. وتشمل الميزات ميزة «أشر وتحدث» لفاقد البصر التي ستمكنه من سماع أي نص بمجرد توجيه إصبعه على النصوص المكتوبة على الأجهزة والأسطح المختلفة وذلك تحت عدسة كاميرا «آيفون».

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