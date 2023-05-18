مؤشر دبي يقفز %1.6 ومكاسب السوق 6.4 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.61 % مسجلاً 3565.82 نقطة، وحقق السوق مكاسب في ختام جلسة أمس، وربح رأسماله السوقي 6.4 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 616.6 مليار درهم في نهاية جلسة، أول من أمس، إلى 623.03 مليار درهم.

وقاد سهما «الخليج للملاحة» و«دبي التجاري» مكاسب 31 شركة بسوق دبي، وارتفعا بنسب 11.8 % و6.2 % على التوالي، في حين استحوذ سهم «الخليج للملاحة» على سيولة جاوزت 246.3 مليون درهم، بنسبة 42.5 % من سيولة السوق الإجمالية.

وسجل السوقان إجمالي أكثر من 20 ألف صفقة شملت 576.5 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 401.8 مليون سهم في سوق دبي و174.7 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.5 مليار درهم توزعت بين 881.7 مليون درهم في سوق أبوظبي و621.7 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي بختام جلسة، أمس، محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، بمقدمتها سهم «إعمار العقارية» الذي صعد بنسبة 1.5 %، و«بي أتش أم كابيتال» 6 %، والاتحاد العقارية 5.2 %، ومصرف عجمان 4.4%، وديار للتطوير 4.4 %.

وعاودت الشركات القيادية في البنوك والعقار نشاطها مقارنة بجلسة، أول أمس، منها شركة «الإمارات دبي الوطني»، الذي ارتفع سهمها بنسبة 0.36 %، وصعد «دبي الإسلامي» 0.19 %.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.53 % إلى مستوى 9525.97 نقطة.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 237.07 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 77.4 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 63.9 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم بيانات 6.35 %، وملتيبلاي 4.8 %، وألفا ظبي القابضة 3.96 %، أدنوك للحفر 2.96 %، الدار العقارية 2.87 %، وبروج 1.53 %، وبريسايت 1.2 %، وأمريكانا للمطاعم 1.02 %.

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