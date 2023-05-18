«الإمارات للتنمية» يستعرض حلوله الرقمية بقمة الابتكار المصرفي

المصدر: دبي - البيان

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يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في قمة الابتكار المصرفي في الشرق الأوسط، حلوله الرقمية، وشدد على أهمية تبني التكنولوجيا المالية لأهميتها في تسريع وتسهيل قرارات التمويل.

كما تتضمن مشاركة المصرف في القمة تسليط الضوء على نهجه التمويلي طويل الأمد وتأثيره التنموي، وانطلقت فعاليات القمة، أمس، في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي، وتمتد على مدار يومين، وتجمع أكثر من 400 من الخبراء المصرفيين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتواصل واستكشاف أهم التطورات في مجالات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية.

التزام

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بتوفير حلول تمويلية للشركات ذات التأثير التنموي في دولة الإمارات، ونحن ندرك أن تحقيق ذلك لا يتوقف على استخدامنا لأفضل الحلول التكنولوجية وحسب، بل يتطلب تبني منظومة رقمية متكاملة. ولهذا نحرص على تبني والبحث عن أفضل التقنيات من حيث الجدوى والفعالية للمتعاملين للاستفادة من الخدمات المتميزة، التي يقدمها المصرف».

وخلال فعاليات القمة يشارك مصرف الإمارات للتنمية في جلسة نقاشية بعنوان «تمويل الأفراد والتمويل التجاري: منصات تكنولوجية من الجيل التالي لدفع عجلة التحوّل الرقمي وتعزيز الوصول إلى رأس المال»، ويتحدث شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، خلال الجلسة عن الخدمات الرقمية من المصرف والشراكات، والمشاريع، والحلول المصممة تحديداً للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة.

ويوفر مصرف الإمارات للتنمية مجموعة واسعة من الحلول التمويلية لدعم الشركات وتمكينها من النمو، مع التركيز بصورة خاصة على قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.

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