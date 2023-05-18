بنك الشارقة يعيّن رئيساً تنفيذياً

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلن بنك الشارقة تعيين محمد خديري رئيساً تنفيذياً للبنك اعتباراً من أمس. ويأتي التعيين في إطار جهود البنك الرامية لتعزيز فريق إدارته، وتسريع وتيرة استراتيجية النمو الشاملة وزيادة القيمة للمساهمين.

ويمتلك خديري أكثر من 24 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات في تعزيز النمو والربحية في ظروف السوق الصعبة. عمل خديري قبل انضمامه إلى بنك الشارقة، في عدد من أبرز المؤسسات المالية العالمية.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «يسعدنا أن نرحب بانضمام محمد خديري إلى فريق العمل في البنك ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في منصبه الجديد. يعد خديري من قادة الأعمال الذين يتمتعون بالحيوية والنشاط والقيم والمبادئ، فضلاً عن سجله الحافل بالإنجازات في مجال الخدمات المصرفية. يتمتع خديري بقدرات استراتيجية استثنائية وفعالية تشغيلية واضحة وخبرة كبيرة بالأسواق المحلية والإقليمية. ونحن على ثقة من أنه سيسهم في ضخ دماء جديدة في المؤسسة، وسيقود أعمالنا إلى آفاق جديدة من النجاح».

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