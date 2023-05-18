«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تعزز التعاون مع شركائها

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقامت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حفل الشركاء السنوي في أبوظبي، حيث استضافت وكرّمت شركاءها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. تضمّن الحفل فقرات متنوعة، من بينها استعراض بنود رؤية «نحن الإمارات 2031»، مع تسليط الضوء على المجالات ذات الصلة بدور الهيئة وغايتها المتمثلة في تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين التحول الرقمي.

وألقى المهندس ماجد المسمار مدير عام الهيئة كلمة ترحيبية أكد فيها أن «التعاون بين الجهات الحكومية من جهة، وبين الحكومة والقطاع الخاص من جهة ثانية عنصر مهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى.

وهذا التعاون اليوم أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. إنه ضرورة تمليها الحاجة الماسة للمزج بين قدرة الشركات على الابتكار، والعمل برشاقة وديناميكية، والتطلع الدائم نحو النمو والتوسع، وبين احتياج الحكومة لتطوير السياسات واللوائح التنظيمية، وتقديم خدمات رقمية متطورة».

وأضاف: «إذا كانت أي رؤية هي بمثابة وعد وحلم، فإن تحقيقها يحتاج إلى مثابرة والتزام بروح الفريق الوطني الواحد، ونحن اليوم إذ نجدد التأكيد على أن نجاحاتنا على كل صعيد ما كانت تتحقق لولا وجودكم معنا كشركاء استراتيجيين، فإننا نؤكد ثقتنا بأن هذه الشراكة ستتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» والتي تشمل الحكومة والمجتمع والاقتصاد».

وأكد أن هذه الرؤية ستكون خلال المرحلة المقبلة بمثابة بوصلة عمل مشتركة للجهات الحكومية ولشركاء الهيئة، بهدف إنجاز المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً والتعاون في تعزيز الأداء الحكومي والتركيز على تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم وتطوير أفضل نماذج عمل مرنة بهدف تحقيق النتائج والفاعلية.

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