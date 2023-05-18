«كابسات» يبحث شراكات المحتوى ودور منصات التواصل

المصدر: دبي - البيان

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استقطب اليوم الثاني من معرض كابسات، الحدث المتخصص في مجال البث وصناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع والإعلام الرقمي والترفيه في مركز دبي التجاري العالمي، الزائرين من كل أنحاء العالم للتواصل واستكشاف آفاق التعاون وبناء الشراكات، وبحث فرص النمو والتطور.

وشهد اليوم الثاني من المعرض مشاركة أقطاب القطاع في جلسات نقاشية حول موضوعات ومحاور متنوعة، من ضمنها «تمكين المرأة: كسر الحواجز وتعزيز الحضور»، و«شراكات المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: توجهات الإنتاج المشترك، والتشغيل وحقوق مشاركة المحتوى»، و«حوار حول دور منصات التواصل الاجتماعي في إحداث التحول ضمن القطاع». وركزت النقاشات على أحدث التطورات في الإعلام والترفيه، متيحةً للمشاركين فرصة تقييم الظروف الراهنة وبناء استراتيجيات فعالة لمستقبل القطاع.

وقالت كاثرين موانجي، رئيسة القسم التلفزيوني في شبكة تلفزيون كينيا: «شاركت شبكة تلفزيون كينيا في جلسة مؤتمر المحتوى ضمن كابسات 2023، تحت عنوان «تمكين المرأة: كسر الحواجز وتعزيز الحضور»، والتي استهدفت الكفاءات النسائية العاملة في قطاع الإعلام. وأتاحت لنا المشاركة فرصة التواصل مع كوادر نسائية تتولى مناصب تنفيذية رفيعة، وتضطلع بدور ريادي في رسم ملامح صناعة المحتوى عالمياً، وإرساء المعايير لأجيال المستقبل، وتعزيز الشمولية ضمن القطاع. وفي شبكة تلفزيون كينيا، سنواصل العمل على توفير منبر ينقل صوت المرأة، وبناء مجتمع أكثر شمولية ومساواة، ودعم إسهامات المرأة في كل نواحي الحياة.»

وقالت دارين الخطيب، نائب رئيس إنتاج الأفلام في شركة ماجد الفطيم: «تشهد صناعة المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ملحوظاً في إنتاج المحتوى عالي الجودة. من خلال التعاون مع المواهب عالية المستوى والشركاء الرائدين، نحن ملتزمون بخلق محتوى عالي الجودة للجماهير في المنطقة وخارجها. وخلال جلسة «شراكات المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: توجهات الإنتاج المشترك، والتشغيل وحقوق مشاركة المحتوى»، شاركنا في نقاشات نوعية حول دور منصات البث واستراتيجياتها التعاونية في دفع عجلة نمو قطاع صناعة المحتوى في المنطقة، وكيف يعتمد الإنتاج الناجح على الجهد الجماعي لمجموعة متنوعة من المهنيين الموهوبين».

وتخلل اليوم الثاني من المعرض أيضاً عقد قمة سات إكسبو بالتزامن مع مؤتمر المحتوى، وهي التجمع الأكثر شمولية إقليمياً وعالمياً للمؤثرين في قطاع الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء. وسجلت القمة حضور مبتكرين ورؤساء تنفيذيين ومهندسين ومسؤولين حكوميين، ومجموعة من مزودي الحلول، وأتاحت لهم منصة لمناقشة دور الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء في تعزيز الاستدامة حول العالم.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من كابست «نيكستجن كونتنت»، وهي فعالية سلطت الضوء على نماذج متميزة من المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشكلت إضافة محورية لأجندة كونغرس المحتوى. كما شملت الفعالية محتوى من التلفاز والأفلام والمسلسلات الدرامية وبرامج الأطفال والبرامج الوثائقية والرياضية، وأتاحت تسهيل عقد الاجتماعات مع مشتري المحتوى لتعزيز فرص التعاون والشراكة.

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