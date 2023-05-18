الإمارات تستضيف «مؤتمر التدقيق » في أكتوبر

المصدر: دبي - محمد عباس

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تستعد دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر إدارة التدقيق العام في أكتوبر المقبل بأبوظبي، وذلك تحت اسم جديد، هو «ملتقى العقول المبدعة في التدقيق الداخلي (GAM)»، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المؤتمر خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أعلنه أمس عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، في كلمته الرئيسة خلال انطلاق أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر الإقليمي السنوي للتدقيق الداخلي، التي تستضيفها جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، ويعقد المؤتمر في دبي تحت رعاية وزارة الاقتصاد، وتستمر فعالياته إلى اليوم.

وحضر المؤتمر في دبي أكثر من 1500 من مهنيّي التدقيق الداخلي، ويمثل فرصة فريدة للمدققين الداخليين في الشرق الأوسط، لاكتساب مهارات مهمة في مجال التحقيق والإبلاغ عن المخاطر الناشئة المتعلقة بالاحتيال. وينعقد المؤتمر تحت شعار «المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة - اعتماد الاستدامة في التدقيق»، حيث يتم عرض أفضل ما يمكن للمهنة أن تقدمه، وتزويد المشاركين من كافة أنحاء العالم بفهم أفضل حول أحدث التطورات في مجال التدقيق الداخلي.

عقول مبدعة

وقال عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، في تصريحات على هامش المؤتمر، أن الجمعية تسعى لإتاحة برنامج للمدققين، متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال 4 أشهر، مشيراً إلى أن جمعية المدققين الداخليين في الدولة تعمل على التعاون مع مؤسسة مهنيي الشريعة لتطوير المعايير وأفضل الممارسات بالنسبة للإدارات المرتكزة على الشريعة.

وتابع عبد القادر: «نحن محظوظون بتنظيم مؤتمر إدارة التدقيق العام، الذي يلبي احتياجات كبار رؤساء التدقيق، حيث عملنا معهم، ونحاول إقناعهم بما يمكننا فعله حقاً، ذلك أننا نعمل على رفع مستوى المدققين الداخليين». وقال عبد القادر: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيلاء الاستدامة أهمية قصوى، لأنها المهمة الجديدة، حيث إن تغير المناخ ظاهرة تؤثر في البشرية جمعاء، ودولة الإمارات ملتزمة بتبني معايير عالمية، وعلينا أن نبدأ من البيت، وننطلق إلى المجتمع والعالم».

وأكد عبد القادر أنه من المهم جداً لدولة الإمارات أن يكون هذا العام هو عام الاستدامة، تماهياً مع استضافة الدورة الثامنة والعشرين لقمة المناخ (كوب 28)»، مشيراً إلى أن برنامج «حصاد» قد نجح في تخريج 20 دفعة، شارك فيها 166 مواطناً، في حين نفذت الجمعية 72 عملية تأكيد للجودة، تمت 17 منها خارج الإمارات، في المملكة العربية السعودية، وقطر، وعُمان، والأردن، وباكستان.

أفضل الممارسات

من جانبه، قال بينيتو يبارا رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للتدقيق الداخلي، والرئيس السابق لمجلس إدارة المعهد العالمي للمدققين الداخليين في أمريكا الشمالية، إن البصمة العالمية للمعهد العالمي للمدققين الداخليين توفر فرصة رائعة للتواصل والتعاون ومشاركة أفضل الممارسات.

وأضاف: «نحن ندعم ونشجع التواصل داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط، لأن المعهد العالمي للمدققين الداخليين، ملتزم بدعم تبادل أفضل الممارسات».

بدوره، قال موسى خوري رئيس مؤسسة المهنيين الشرعيين: «نسعى لإنشاء دليل وبرنامج شهادات للمدققين الشرعيين الداخليين، وذلك بهدف رفع مهاراتهم من منظور أفضل ممارسات التدقيق الداخلي».

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