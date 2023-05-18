«إنتيغريت ميدل إيست» يستعرض أحدث اتجاهات التكنولوجيا

المصدر: (دبي - البيان)

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تابع معرض «إنتيغريت ميدل إيست» فعالياته في يومه الثاني وسط إشادة كبيرة من مجتمعات التقنيات السمعية البصرية الاحترافية ووسائط الإعلام العالمية، فيما تختتم فعاليات النسخة الأولى من المعرض اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وأبرز المعرض خلال يومه الأول أحدث الاتجاهات والتقنيات في قطاع التكنولوجيا السمعية البصرية الاحترافية، كما استضاف عدداً من الجلسات الحوارية خلال فعاليات «قمة إنتيغريت ميدل إيست» بمشاركة أبرز الخبراء وروَّاد القطاع العالميين. وتطرَّقت جلسات اليوم الأول إلى عددٍ من المواضيع المهمة، بما في ذلك «التجارب الرقمية الغامرة في قطاعي الضيافة والرعاية الصحية»، و«الذكاء الاصطناعي في مجال اللافتات الرقمية»، و«النهوض بالتجارب المرئية»، و«مراحل تطور تقنيات العرض»، كما بحثت التحديات في مختلف نواحي القطاع.

واستمرَّت هذه الحوارات خلال اليوم الثاني، والذي شهد نقاشاتٍ مهمة حول موضوع «الدور الجوهري لوسائط الإعلام المسموعة في مكان العمل».

ويشكّل «إنتيغريت ميدل إيست»، الذي يُقام بالتزامن مع كابسات 2023، منتدى بارزاً يستعرض أهم التطورات وأحدث الاتجاهات في قطاع التكنولوجيا السمعية البصرية الاحترافية من خلال حوارات وعروض تقديمية وجلسات تعليمية تعزّز معارف جميع العاملين في القطاع.

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