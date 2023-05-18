«بيرل» تنظم ورشة عن الاستثمار المؤثر لإعداد نماذج تمويلية مبتكرة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نفّذت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية الهادفة بقيادة مجتمع الأعمال إلى تحسين المساءلة والحوكمة المؤسسية عبر القطاع الخاص في منطقة الخليج، أخيراً، ورشة عمل بعنوان «التوجهات الجديدة في مجال العطاء – توسيع نطاق العطاء»، بالتعاون مع إنوفيست أدفايزوري. وعرّفت هذه الورشة، التي أقيمت عن بعد، مشاركيها بأهم التوجهات المستجدة في مجال العمل الخيري الاستثماري والاستثمار المؤثر، وحضرها أعضاء «سيركل»، وهي شبكة تتكون من مانحين بصفتهم الفردية وآخرين منتمين إلى مؤسسات متصلين بمنطقة الشرق الأوسط، وهي منصة مشتركة ما بين مبادرة بيرل وشريكتها زمن العطاء (Philanthropy Age).

ووفقاً لشبكة الاستثمار العالمي المؤثر، تُقدّر قيمة السوق العالمية للاستثمار المؤثر بـ502 مليار دولار، ومع ذلك، 1 % فقط من منظمات الاستثمار المؤثر موجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تفتأ تعاني من تحديات اجتماعية وبيئية صعبة.

وقالت أنيسة بنجاني مديرة برامج في مبادرة بيرل: «سُعِدنا كثيراً بمشاركة ممثلين من منظمات مختلفة في الورشة، وبحديثهم لنا عن نماذج تمويلية مبتكرة برهنت فعاليتها وجدواها في سياقات متنوعة ومختلفة عبر العالم. وبمشاركة قصص النجاح الملهمة هذه مع أعضاء شبكة سيركل، نهدف إلى تشجيع الجيل القادم من المانحين وتحفيزهم وزيادة إقبالهم ومشاركتهم، لنحصد بالنتيجة آثاراً ونتائج اجتماعية وبيئية أفضل عن طريق العمل الخيري الاستثماري والاستثمار المؤثر».

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