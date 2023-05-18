«راكز» تزود مجتمع أعمالها بخطط استراتيجية لإنشاء قاعدة عملاء

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» ندوة نقاشية لمجتمع أعمالها تحت عنوان «كسب العملاء والمحافظة عليهم»، التي ترمي إلى دعمهم في إنشاء قاعدة عملاء متينة وتوعيتهم حول كيفية المحافظة على عملائهم في السوق العالمي، والذي يشهد مستويات عالية من التنافسية.

وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أنه مع مواصلة الشركات رحلتها نحو تحقيق النمو المستدام وتوسعة نطاق أعمالها ينبغي عليهم كذلك معرفة أهمية كسب عملاء جدد، ويسعدنا من خلال هذه النسخة من فعاليات «راكز» المجتمعية، والتي يتم تنظيمها شهرياً، إتاحة الفرصة لعملائنا لفهم الجوانب الرئيسية المتعلقة بإدارة العملاء بشكل أكبر، حيث يعد هذا الأمر بالغ الأهمية من أجل نجاح الأعمال على المدى الطويل.

واستقطبت الفعالية المئات من رواد الأعمال المهتمين بتحسين تجربة عملائهم من مختلف الفئات من أجل نمو أعمالهم واستدامتها، حيث تواصلوا مع الخبراء البارزين في الصناعة وتبادلوا وجهات النظر والاستراتيجيات والتجارب العملية التي تغطي الجوانب المهمة حول كيفية كسب العملاء والمحافظة عليهم.

وقالت شيتال سوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لدى شركة ايكونيك انتريور ديزاين، التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الميزانيات المحدودة يكمن في قلة الموارد والمبيعات والتسويق لتحديد نوعية العملاء والوسائل الضرورية للتعامل معهم في الأسواق الجديدة.

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