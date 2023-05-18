«براند فاينينس»: «إعمار» أقوى شركة عقارية في العالم والأسرع نمواً

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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نالت «إعمار العقارية» لقب أقوى علامة تجارية لشركة عقارية على مستوى العالم، كما نالت أيضاً لقب أسرع العلامات التجارية لشركات العقارات نمواً في 2023، وذلك بحسب قائمة «أغلى 25 علامة تجارية في قطاع العقارات على مستوى العالم»، الصادرة من شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالعلامات التجارية.

وأفادت «براند فاينينس» في التقرير بأن قيمة العلامة التجارية «إعمار العقارية» ارتفعت في عام 2023 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك نسبة نمو في غضون الفترة المنقضية من مطلع عام 2022 وحتى مطلع عام 2023 بلغت 29 %، لتكون بذلك أسرع العلامات التجارية لشركات العقارات نمواً على مستوى العالم في غضون الفترة المذكورة.

وتابع التقرير موضحاً أن «إعمار» قد أبلت بلاءً حسناً خلال عام 2022 فيما يتعلق بإيراداتها الدورية أيضاً، ذلك أن إيرادات قطاع الضيافة ضمن الشركة سجلت خلال العام الماضي نمواً بنسبة 25 %، فيما سجلت مراكز التسوق التابعة للشركة نمواً في إيراداتها بنسبة 8 % خلال العام ذاته، وذلك في ظل عودة النشاط السياحي في الإمارات بقوة ».

وأضاف التقرير أن السمعة الطيبة والمستمرة التي تتمتع بها «إعمار العقارية» تحظى بتقدير كبير من جانب المستثمرين المحليين والعالميين على السواء، وفيما يخص تصنيف علامة «إعمار العقارية» بين أغلى العلامات التجارية للشركات العقارية على مستوى العالم، فقد سجلت قفزة هائلة في ترتيبها قُوُامها 10 مراكز في غضون عام واحد، إذ تقدمت 10 مراكز هذا العام إلى المركز العاشر، واحتفظت العلامة منذ العام بالتصنيف المرتفع «- AAA»، كما احتفظت بميزة كونها العلامة الوحيدة المنتمية إلى دولة من المنطقة ضمن القائمة.

وشهدت القائمة هذا العام ارتقاء العلامة التجارية الصينية «فانك» للصدارة، متقدمة من المركز الثاني الذي نالته في إصدار العام الماضي. وارتفعت قيمة «فانك» هذا العام إلى 13.222 مليار دولار، بالمقارنة مع 12.977 مليار دولار في العام الماضي، لتنتزع الصدارة بذلك من مواطنتها «كانتري جاردن»، والتي تقهقرت هذا العام إلى المركز الثاني بعد تراجع حاد في قيمتها، إذ بلغت هذا العام 8.920 مليارات دولار، بالمقارنة مع 14.166 مليار دولار في العام الماضي.

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