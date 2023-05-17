«الإماراتية العقارية» تحصل على مناقصتي إدارة «عجمان ون» و«الكورنيش ريز يدنس»

المصدر: عجمان - البيان

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أرست مؤسسة «عقار» التابعة لحكومة عجمان، مناقصتي إدارة أبراج «عجمان ون» المكونة من 12 برجاً سكنياً وأبراج «عجمان الكورنيش ريز يدنس» المكونة من 7 أبراج سكنية لشركة «الإمارات العقارية» للتطوير العقاري، حيث تتولى الشركة المتخصصة في مجالات الإدارة والصيانة والإشراف لإدارة 19 برجاً سكنياً في منطقتي الراشدية 3 والرميلة، وذلك بعد أن نجحت الشركة في اجتياز كافة المتطلبات المطلوبة في مجال الإشراف والإدارة والصيانة، وذلك لفترة 3 سنوات.

وأكدت حنان هاشم جانحو، المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» أن الشركة تعمل جاهدة من أجل التوسعة في مجالات القطاع العقاري المتنوعة لتلبية احتياجات السوق وتوفير خدمات مبتكرة تسهم في عملية الحفاظ على الأبراج السكنية الموكلة إليها من قبل مؤسسة «عقار».

وأشارت إلى أن «الإمارات العقارية» سوف تقوم بعملية الإشراف على أعمال الصيانة في المناطق السكنية المشتركة في مجموعة أبراج «الكورنيش ريزيدنس» و«عجمان ون»، وإجراء التفتيش المستمر على البيانات لضمان سير الإجراءات، وإدارة المناطق والتجمعات السكنية وتقديم الدعم في حالات الطوارئ والاستشارات الإدارية.

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