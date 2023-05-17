نجاح أولى دورات «جوائز الأغذية والمشروبات» بالمنطقة من «هوزبيتاليتي جروب»

المصدر: دبي - البيان

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حققت الدورة الأولى من «جوائز التميز في قطاع الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط» نجاحاً هائلاً، بحسب ما ذكرته «هوزبيتاليتي جروب»، المجموعة الرائدة في صناعة الضيافة على مستوى المنطقة، وهي الجهة المنظمة للجوائز.

وبحسب بيان صحفي نشرته «هوزبيتاليتي جروب» على موقعها الشبكي، فقد شهدت الدورة الأولى للجوائز، والتي أُعلنت نتائجها في حفل أقيم حديثاً بفندق «العنوان مارينا دبي»، تجاوباً هائلاً من جانب المعنيين والعاملين بقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، وهو ما تبين من واقع العدد الضخم للمرشحين الذين تنافسوا على الجوائز والذين تجاوزوا 800 مرشح، فيما بلغ عدد الأصوات التي اختارت الفائزين بالجوائز 56 ألف صوت، الأمر الذي يُبرز التنافس الشديد الذي يشهده قطاع الأغذية والمشروبات المزدهر في المنطقة وحماس العاملين بالقطاع لإثبات تميزهم.

وذكرت «هوزبيتاليتي جروب» في بيانها أن الغرض من تأسيس هذه الجوائز هو الاحتفاء بالتميز والمتميزين في القطاع، وهو ما تحقق بالفعل في الدورة الأولى للجائزة، ذلك أن حفلها جمّع ما يزيد عن 300 شخص من المحترفين في مجال الضيافة في مكان واحد لتكريم المتميزين في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأكدت المجموعة أن نجاح الدورة الأولى للجوائز لم يكن ليحدث لولا الدعم السخي من جانب الرعاة والشركاء الذين تكن لهم المجموعة تقديراً بالغاً، ومنهم «دانوب هوسبيتاليتي»، «جيه إم فودز»، «الاتحاد الأمريكي لصادرات اللحوم»، «ويلبيلت»، «تي سي إل»، «إيه أند إي»، «ريستوفير راك»، «مجموعة مطاعم الإمارات»، «جمعية الإمارات للطهي»، «المركز الدولي لفنون الطهي بدبي»، قناة «زي تي في» الهندية، وشركة «ابسولوت فريم» لتغطية الفعاليات بدبي.

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