الإمارات تبحث مع دول التعاون مستجدات الوحدة الاقتصادية

المصدر: مسقط - البيان

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ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، والذي عُقد في العاصمة العمانية مسقط، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون. واستعرض الاجتماع مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحلول عام 2025، والمواضيع ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

وضم وفد الدولة المشارك خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وأحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب الوزير، وإبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطارق عبد الله بورحيمة مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

توحيد الجهود

وأكد محمد بن هادي الحسيني أهمية الاجتماع، باعتباره منصة هامة لتنسيق الجهود وتوحيدها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يعزز دور السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي. وقال معاليه: «ساهم توحيد الجهود والعمل الخليجي المشترك في توطيد الاقتصادات الوطنية، وتعزيز صلابتها في مواجهة المتغيرات العالمية، ونلتزم بالعمل لتفعيل دور الاتحاد الجمركي، وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والتبادل التجاري لتحقيق الرخاء لشعوبنا والازدهار لدولنا».

واستعرض الاجتماع الذي حضره جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء المالية بدول المجلس، مستجدات ومتطلبات الانتهاء من استكمال الاتحاد الجمركي، ومسارات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2024، وتطورات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.

وناقش الاجتماع مخرجات الاجتماع الـ 68 للجنة وكلاء وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضمنت نتائج الاجتماع (80) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (12) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماعين (2) و(3) لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (37) للجنة السوق الخليجية المشتركة. فضلاً عن استعراض توجيه المجلس الوزاري في دورته (155)، بشأن معالجة كافة التحديات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الخليجية، وميزانية كل من مشروع الإحصاءات المناخية الخليجية، ومشاركة الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

مبادرات العشرين

وتداول المشاركون أيضاً نتائج الاجتماع الخامس للفريق المصغر من وزارات المالية، للتباحث بشأن مبادرات مجموعة العشرين (G20)، ضمن المسار المالي، إضافة إلى مناقشة مواضيع الدراسات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة المحافظين بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض لمحة شاملة عن مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

وتم خلال الاجتماع اعتماد اللوائح المالية والإدارية لهيئة الاتحاد الجمركي، لمنحها المرونة والصلاحيات والاستقلالية المالية والإدارية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد تعديلات النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي، مع تكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة، بمتابعة عقد الاجتماعات المشتركة مع اللجان وفرق العمل الفنية التي تعنى بمواضيع السوق الخليجية المشتركة.

واعتمد المشاركون في الاجتماع، تقرير أعمال الفريق المختص بمواضيع الاستثمار بدول مجلس التعاون، والتوصيات الواردة في التقرير، كما قررت اللجنة تكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة بعقد اجتماعات مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون بشكل دوري، وذلك تفعيلاً لمسار دعم القطاع الخاص الخليجي، إلى جانب الاطلاع على ما جاء في توجيه المجلس الوزاري في دورته (155)، بشأن معالجة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الخليجية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة وكلاء وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، كانت قد عقدت مسبقاً اجتماعها الـ 68 التحضيري للاجتماع الـ 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

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