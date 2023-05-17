مجموعة اللولو تفتتح أحدث متاجرها في دولة الكويت

المصدر: البيان

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افتتحت مجموعة اللولو، إحدى متاجر التجزئة الرائدة في المنطقة، أحدث متاجرها في دولة الكويت. وافتتح المتجر الذي يعتبر المتجر رقم 12 للمجموة في دولة الكويت رسمياً من قبل محمد جاسم المرزوق، رجل الأعمال الكويتي البارز ورئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين، بحضور عبد الوهاب المرزوق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين، والدكتور مطر حمد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى الكويت. ، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وشخصيات أخرى.

ويمتد المتجر الجديد على مساحة 35,000 قدم مربع، ويقدم تشكيلة كبيرة من منتجات الفواكة والخضروات الطازجة، ومنتجات البقالة والمواد غير الغذائية ومنتجات الصحة والجمال، واللحوم والمأكولات البحرية والأدوات المنزلية والقرطاسية والمنتجات الزراعية المحلية ويقع في مركز تسوق الخيران في مدينة الخيران.

ومن أبرز ما يميز المتجر الجديد وجود منافذ الخروج والدفع الذاتي مما يوفر تجربة تسوق مريحة للعملاء، بالإضافة إلى وجود منافذ العصير الطازج حيث يمكن للعملاء صنع العصائر الطازجة الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين استكشاف مجموعة واسعة من الأدوات المنزلية والمفروشات المنزلية والألعاب ولوازم الحفلات والمنتجات الموسمية والضروريات الخارجية، مما يضمن تلبية احتياجاتهم المتنوعة.

ويعتبر مشروع خيران أوتلت مول، الذي يمتد على مساحة 350.000 متر مربع، من أول مراكز التسوق الهجينة في الكويت، ويقدم تجربة تسوق وترفيه فريدة من نوعها. ويضم المركز التجاري مساحات مخصصة لوقوف السيارات تتسع لـ 3700 سيارة، مما يضمن سهولة الوصول إلى المتسوقين. علاوة على ذلك، فهو يتميز بوجود مرسى يخوت يضم 900 مرسى لتلبية احتياجات عشاق الملاحة البحرية.

كما حضر الافتتاح السيد سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للمجموعة، ومحمد حارس، مدير لولو الكويت، وسريجيث، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في الكويت وعدد من كبار موظفي مجموعة اللولو.

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