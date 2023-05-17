اتفاقية تعاون بين «الفجيرة للذهب» و«الكابلات العمانية»

المصدر: الفجيرة – البيان

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وقعت شركة صناعة الكابلات العمانية، التابعة لمجموعة بريسميان، اتفاقية تعاون مع «الفجيرة للذهب»، وذلك خلال زيارة قام بها وفد الشركة إلى الفجيرة لبحث آفاق التعاون والشراكة من أجل تحقيق أهداف الاستدامة.

وقامت كل من سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية، وبونييت خورانا، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة للذهب، بتوقيع اتفاقية التعاون بحضور شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

وتتطلع كل من شركة صناعة الكابلات العمانية و«الفجيرة للذهب» من خلال هذه الاتفاقية إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات مختلفة من ضمنها التطوير المشترك لقضبان نحاسية خضراء مستخرجة من النحاس الثانوي بنسبة 100%، إلى جانب العمل على تطوير استخدام قضبان النحاس الأخضر في عملية تصنيع الكابلات، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة وصافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول العام 2050.

وقالت سينزيا فاريسي: «نتطلع إلى الانطلاق نحو رحلة تحويلية نحو تحقيق الاستدامة، وهذا يتطلب جهداً مشتركاً مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين. ومن أجل تحقيق أهدافنا لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، يجب أن نتشارك مع أفضل مقدمي الخدمات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذين يتبنون نفس قيمنا والتزامنا الخاصة بالاستدامة».

وقال بونييت خورانا: «نحن ملتزمون بشكل كبير في تحقيق نمو مستدام ومسؤول، وهذا سيساعد في تقديم قيمة إضافية لكل من مساهمينا وجميع أصحاب المصلحة لدينا. ونسعى إلى العمل بشكل استباقي لدمج الاستدامة في جميع عملياتنا عبر تبني فلسفة قائمة على»صفر ضرر، صفر نفايات، تفريغ صفري. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة صناعة الكابلات العمانية، ومجموعة بريسميان، من أجل طموحنا الهادف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية .

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