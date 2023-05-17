6.3% نمواً في أصول المصرف المركزي الأجنبية خلال فبراير 2023

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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نمت الأصول الأجنبية المملوكة لمصرف الإمارات المركزي بأكثر من 6.3 % خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى ما يوازي 505 مليار درهم مقارنة بحوالي 475 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2022.

وأوضحت بيانات للمصرف بأن أرصدته وودائعه لدى البنوك الخارجية وصلت إلى حوالي 310 مليار درهم مقارنة بقيمة وصلت 297.5 مليار في فبراير العام الماضي بينما ارتفع رصيد الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 138.2 مليار درهم العام الماضي إلى 146 مليار درهم نهاية فبراير من العام الجاري.

بينما ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى من 39.5 مليار درهم في فبراير 2022 إلى 48.3 مليار درهم في فبراير المنقضي من العام الجاري 2023.

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