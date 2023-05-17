"المركزي": 2.4 تريليون درهم التحويلات المالية في الإمارات خلال يناير وفبراير

المصدر: سامح الليثي – أبوظبي

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تجاوز إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 2.430 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير المنقضيين من العام الجاري 2023 .

وأوضح تقرير العمليات المصرفية الصادر عن المصرف اليوم الأربعاء بأن نشاط التحويلات إرتكز على التحويلات التي تمت بين البنوك وبإجمالي تجاوز تريليون و563 مليار درهم موزعين بحوالي 778.421 مليار درهم في شهر يناير وأكثر من 784.708 مليار درهم في شهر فبراير .

فيما وصل إجمالي تحويلات الإفراد 867.3 مليار درهم حيث حقق شهر يناير تحويلات بقيمة 437.3 مليار درهم في شهر يناير وحوالي 430 مليار درهم في شهر فبراير الماضي .

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