بنك الإمارات دبي الوطني يطلق مختبر الأصول الرقمية

المصدر: البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق مختبر الأصول الرقمية، وهو منصة تساعد على تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الأصول الرقمية والخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوفر البنك من خلال مختبر الأصول الرقمية منصة قوية يتعاون فيها خبراء القطاع على تطوير واختبار الأفكار المبتكرة في مجال الخدمات المالية باستخدام الأصول الرقمية وتقنياتها الأساسية. ويركز المختبر حصراً على الأصول الرقمية وكيفية استخدام تقنياتها الأساسية لتمكين العملاء من إدارة متطلبات خدماتهم المالية وسط البيئة الديناميكية المتطورة للأصول الرقمية. وتتيح المنصة إمكانية الوصول العالمي للخبراء المتخصصين، وتعزيز وعي موظفي المجموعة وعملائها، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة وضمان الأمان والشفافية.

وكان البنك قد أبرم خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية مؤخراً اتفاقيات عدة لحفز الابتكار مع شركة الخدمات المهنية الرائدة "بي دبليو سي" ومنصة إدارة وحفظ الأصول الرقمية "فايربلوكس" كأعضاء في المجلس التأسيسي للمختبر.

ويركز تعاون هذه الأطراف على أربع ركائز أساسية تشمل:

- الاستراتيجية والسياسة: أطر الامتثال والمخاطر والسياسات الآمنة لتقنيات "ويب 3.0"

- البنية الهيكلية: البنية الهيكلية المرجعية للأعمال والتقنيات والقدرات الآمنة لحلول "ويب 3.0"

- الشركاء: مجموعة الشركاء في مجالات (التكنولوجيا والأعمال والحوكمة) الذين يمكنهم توفير الأنظمة والعمليات المطلوبة لتقنيات "ويب 3.0"

- الإمكانيات: تصميم وبناء وتجربة الإمكانات وعروض القيمة الجديدة المرتبطة بمنظومة "ويب 3.0"

ومن جانبه، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "انطلاقاً من مكانتنا الرائدة في مجال الابتكار الرقمي، نسعى دوماً لتحقيق التميز والبقاء في موقع الصدارة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواكبة المشهد الديناميكي المتغير لقطاع التقنيات الرقمية. ولا شك أن إطلاق مختبر الأصول الرقمية الجديد سيسهم في تعزيز مكانتنا كشركة رقمية وابتكارية رائدة على مستوى القطاع المالي في المنطقة. ويسرنا التعاون مع النخبة في هذا القطاع لتحسين التجارب المصرفية لعملائنا".

وأضاف: "يعد مختبرنا الجديد مركزاً للابتكار والتجارب والتعاون في مجال الأصول الرقمية بدعم من شركاء القطاع، ونعتبره خطوة مهمة للمضي قدماً في رحلة التحول الرقمي للمجموعة، وابتكار حلول متطورة تساهم في تحسين تجارب العملاء".

ومن جهته، قال مايكل شاولوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "فايربلوكس": "يسرنا أن نكون عضواً في المجلس التأسيسي لمختبر الأصول الرقمية التابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إلى جانب العديد من شركات الابتكار الرقمي الرائدة. ويشكّل هذا المختبر إنجازاً رئيسياً آخر في المنطقة، حيث يوفر منصة الانطلاق اللازمة لتطوير ابتكارات الأصول الرقمية والخدمات المالية، ويضع دبي في صدارة المشهد الرقمي الجديد".

ومن جانبه، قال ستيفن أندرسون، رئيس الاستراتيجية والأسواق في "بي دبليو سي الشرق الأوسط": "نفخر بشراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني والتي أثمرت إنشاء مختبر الأصول الرقمية، كونها ستلعب دوراً مهماً في تسريع مسار التحول الرقمي للقطاع المالي في المنطقة. وكمزود رائد للخدمات الاستشارية في هذا المجال، سنوظّف خبراتنا الواسعة وحلولنا المبتكرة وعلاقاتنا القوية في منظومة شركات التكنولوجيا الناشئة لدعم هذا المختبر. وسنشارك في تطوير حلول مبتكرة تعزز تجارب العملاء وتحفز الشمول والابتكار مع الحفاظ على التزامنا بتعزيز مستويات الثقة والتحلي بالمسؤولية".

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