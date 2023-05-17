مركز دبي المالي يدعم برنامج ماجد الفطيم لتأسيس شبكة عالمية من الشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج Launchpad - وهو جزء من Xsight Future Solutions، قطاع الأعمال الذي أطلقته «ماجد الفطيم» حديثًا بهدف الارتقاء بقدراتها الرقمية وتمكين الشركاء وتزويدهم بالخدمات والمنتجات والحلول الرقمية. ويسعى «برنامج ماجد الفطيم Launchpad» إلى خلق القيمة من خلال الشراكة والاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة التي يمكنها الاستفادة من منظومة العمل الشاملة لشركة «ماجد الفطيم». حيث أبرمت «ماجد الفطيم» شراكة مع «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع» وهي المبادرة التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي – بهدف تعزيز نمو الشركات الناشئة في المنطقة. وفي هذه النسخة من البرنامج، ستدعم «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع» خطط توسيع نطاق «برنامج ماجد الفطيم Launchpad» من خلال تأسيس شبكة عالمية من الشركات الناشئة لضمها إلى البرنامج. وستوفر «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع» للفائزين مجموعة من الخدمات المميزة.

وبهدف دعم نمو الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة ودفع جهود النمو الاقتصادي في المنطقة، وسّعت «ماجد الفطيم» أيضًا شراكتها مع «أسترولابز» و«ومايكروسوفت» لتمكين البرنامج من تزويد المشاركين الناجحين بالقدرة على الوصول إلى التقنيات المبتكرة والإرشاد والتدريب واستراتيجيات الدخول إلى السوق.

وقال جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي ومدير Xsight Future Solutions لدى ماجد الفطيم القابضة: «قمنا بتطوير Xsight Future Solutions لدفع الابتكار والتحول الرقمي الشامل عبر المنظومة الشاملة لشركة «ماجد الفطيم»، وبما يتماشى مع أولويتنا الإستراتيجية لتقديم تجارب سلسة ومتكاملة لعملائنا».

وأضاف: «لعب الإصدار الأول من «برنامج ماجد الفطيم Launchpad» دورًا مهمًا في تسليط الضوء على الإمكانات المذهلة للشركات الناشئة في هذه المنطقة، ونتطلع على العمل مع مجموعة أخرى من رواد الأعمال، ومساعدتهم على تطوير ابتكاراتهم والترحيب بهم في منظومة أعمال ماجد الفطيم من خلال البرنامج. ونحن متحمسون لتفعيل شراكتنا مجددًا مع كل من «أسترولابز» و«ومايكروسوفت» وفخورون بالترحيب بـ «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع» في هذه النسخة من البرنامج، والتي تضمن للمتقدمين الناجحين الحصول على التدريب المناسب والإرشاد والدعم لتحقيق النجاح».

العلامات التجارية الناشئة

ويستهدف «برنامج ماجد الفطيم Launchpad» الشركات الناشئة المبتكرة والعلامات التجارية الناشئة المحلية العاملة في مجال الأزياء وأسلوب الحياة والترفيه، والمبادرات التي تركز على المجتمع والشركات التقنية. وسيتم منح المتقدمين الناجحين في فئة العلامات التجارية الناشئة المحلية، إمكانية الوصول إلى فرص نمو عملية، ومن بينها تسريع اكتساب العملاء وتحسين الكفاءات التشغيلية وفتح قنوات إيرادات جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، سترحب هذه النسخة من البرنامج بالشركات الناشئة العاملة في مجال تقنيات المناخ التي تقدم حلولًا للتوأمة الرقمية وإنترنت الأشياء والاستدامة وأساليب مبتكرة لإدارة النفايات. كما ستتاح للفائزين فرصة تقديم حلولهم المبتكرة ضمن محفظة أعمال «ماجد الفطيم» من خلال برامج تجريبية ممولة بالكامل.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا في مركز دبي المالي العالمي الدخول في شراكة مع «ماجد الفطيم» لتقديم الدعم لشبكة عالمية من الشركات الناشئة ضمن «برنامج ماجد الفطيم Launchpad»، وذلك تماشيًا مع التزامنا بتطوير منظومة شاملة ومزدهرة لشركات الابتكار والتقنيات المالية في دبي وتنفيذًا لرؤيتنا الخاصة بريادة دبي لمستقبل القطاع المالي. حيث تهدف «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع» إلى اجتذاب أفضل العقول من منظومة ريادة الأعمال العالمية إلى دبي، حيث نقدم الدعم اللازم لتطوير واختبار وتسريع نمو الشركات الناشئة المشاريع. ويسعدنا أن نوفر للفائزين في البرنامج الإرشاد حول طرق جمع التمويل وإبرام الشراكات، وتعريفهم إلى شركات رأس المال الجريء، بالإضافة إلى توفير فرص الوصول إلى قاعدة تضم العديد من المواهب المتنوعة وشركاء التوزيع بالإضافة إلى مساحات العمل المشتركة».

دعم البيئة الريادية

وقال رولاند ضاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أسترولابز: «تتنافس الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على مستوى عالمي، وتبرز وتتميّز بفضل طموحها وقدراتها. وقد استطعنا عبر مهمّتنا الهادفة إلى دعم البيئة الريادية من المساهمة بشكل مباشر في تمكين مجتمع رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مبادرات مثل «برنامج ماجد الفطيم Launchpad». نأمل عبر هذه النسخة الجديدة من البرنامج أن نعوّل على نجاح مجموعتنا السابقة وأن نسهل عملية دمج جيل جديد من أصحاب الأفكار الواعدة ضمن عالم ماجد الفطيم. العديد من الفرص بانتظار هذه الدفعة الجديدة من رواد الأعمال الطموحين، ونحن نتطلع لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس».

وصرح لانس ثورب مدير مبيعات التجزئة في «مايكروسوفت» في منطقة الشرق الأوسط قائلاً: «بعد النجاح الكبير للإصدار الأول، نعود مجددًا لمواصلة مسيرتنا مع «ماجد الفطيم» و«منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع»، التي ستدفع جهود الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة. ونلتزم في «مايكروسوفت» بتمكين الشركات الناشئة وتزويدها بالأدوات والموارد وفرص الإرشاد التي يحتاجونها، لتحقيق النجاح في مجال الاقتصاد الرقمي. ونعتقد أن التقنيات السحابية يمكن أن تتيح حلولًا جديدة للعلامات التجارية المحلية وشركات تقنيات المناخ، ونتطلع إلى متابعة التأثير الذي سيتركه المشاركين في البرنامج في هذا المجال».

وكانت النسخة الافتتاحية من البرنامج قد احتفلت بـ 14 فائزًا هم: «ذا باث لاند» و«ذا هير أديكت» و«ذا زولا كوليكتيف» و«والاس آند كو» و«سيجما-فيت» و«أوبيو» و«ريفورم ستوديو» و«ليتل سول» و«كليم» و«تايلي» و«بقشة» و«ستاك» و«أنظمة أون فيرد» و«ديسربت اكس». ويمر الفائزون حاليًا بمرحلة الاندماج في المنظومة الشاملة لشركة «ماجد الفطيم»، كما حصلوا على العديد من المزايا المفيدة، ومن بينها، الإرشاد والتدريب والأدوات التقنية من «أسترولابز» و«ومايكروسوفت».

جدير بالذكر أن باب التقدم للإنضمام إلى النسخة الثانية من "برنامج ماجد الفطيم Launchpad" مفتوح الآن، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم طلباتها من خلال: https://www.xsightfuturesolutions.com/en/launchpad

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