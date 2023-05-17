اليابان تستورد 29.797 مليون برميل نفط من الإمارات خلال مارس

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استوردت اليابان من دولة الإمارات 29.797 مليون برميل من النفط الخام خلال مارس 2023 ، ما يمثل نسبة 38.8% من إجمالي واردات البترول اليابانية ، وذلك حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد في اليابان.

واستوردت اليابان من السعودية 32.777 مليون برميل بنسبة 42.2% من الإجمالي، ومن الكويت 6.559 مليون برميل بنسبة 8.4% ، تلتها قطر بنسبة واردات بلغت 6.2% ما يعادل 4.845 مليون برميل.

وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال شهر مارس 77.709 مليون برميل. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 96.6%، ما يعادل 75.031 مليون برميل، حسب وكالة الطاقة اليابانية.

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