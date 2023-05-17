حشر آل مكتوم يفتتح «كابسات 2023» و«إنتيغريت ميدل إيست»

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، النسخة الـ29 من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات) 2023، والدورة الافتتاحية لمعرض «إنتيغريت ميدل إيست» في مركز دبي التجاري العالمي.

عقب الافتتاح، قام سموه بجولة في أجنحة المعرضين، حيث زار سموه أجنحة عدد من الدول المشاركة ومنها: بافاريا وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية. ويأتي تنظيم المعرضين الدوليين في دبي تأكيداً على دورها المحوري في تطوير قطاع الإعلام وصناعة مستقبله، بما تمتلكه من مقومات وإمكانات متطورة تسهم في دعم القطاع.

واطلع سموه على ما أبرز ما يضمه المعرضان، اللذان يستمران 3 أيام، في مجالات صناعة المحتوى والإنتاج والبث والتوزيع واتصالات وإدارة الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء وقطاع الإعلام المرئي والصوتي في المنطقة، بمشاركة نخبة من قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم.

مشاركة عالمية

ويشهد «كابسات 2023» مشاركة أكثر من 340 عارضاً من أكثر من 120 دولة، إذ يتيح لهم منصة مثالية لإبراز أحدث المنتجات والحلول وعقد الشراكات لتنمية مشاريعهم التجارية في المنطقة، فيما تعتبر النسخة الافتتاحية من معرض «إنتيغريت ميدل إيست»2023 حدثاً بارزاً جديداً للتعلم والتواصل، بمشاركة نخبة من مسؤولي قطاعات التقنيات السمعية البصرية الاحترافية ووسائط الإعلام وتكنولوجيا الفضاء.

ويشهد «كابسات» تسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تلعب دوراً في دفع عجلة نمو قطاع الإنتاج الإعلامي والإنتاج عن بعد والتحرير والمونتاج وقنوات توزيع الأفلام، فضلاً عن استعراض كاميرات الواقع الافتراضي المزدوجة، وتكنولوجيا الأبعاد، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

ويستضيف معرض «كابسات» استوديو إنتاج افتراضي، بالشراكة مع PIXOJAM، لتقديم النصائح والإرشادات حول أفضل الممارسات لصانعي الأفلام الراغبين بالعمل في بيئات افتراضية. ويشهد المعرض عودة «تلفاز كابسات»، بإدارة PIXOJAM أيضاً، والذي سيتم بثُّه مباشرة عبر كل منصات التواصل الاجتماعي والشاشات الرقمية في المعرض.

مؤتمرات

ويعقد على هامش معرض «إنتيغريت ميدل إيست» عدد من المؤتمرات، تشمل: «قمة إنتيغريت ميدل إيست»، و«قمة سات إكسبو»، و«نيكستجن كونتينت»، بما يتيح للزوار فرصة استكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات في قطاع تكنولوجيا المرئيات والسمعيات والإعلام، بمشاركة ممثلي هذا القطاع من مختلف دول العالم.

وتشمل قائمة المتحدثين عدداً من أبرز المسؤولين والخبراء الدوليين من Warner Bros، وDiscovery، وCNBC Arabia، وArab Telemedia Group، ومدينة دبي للاستديوهات، ولجنة أبوظبي للأفلام، ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، واتحاد إذاعات الدول العربية، حيث تتناول الجلسات حوارات مهمة حول تبنّي الاستوديوهات الافتراضية، والمحتوى الترفيهي العربي، والتكنولوجيا في شركات الإنتاج، وأخبار البث التلفزيوني، ونمو برامج تلفزيون الواقع المخصصة للطهي في المنطقة.

وتستقطب «قمة سات إكسبو» العديد من الخبراء الإقليميين والدوليين في قطاع الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء، بمشاركة واسعة من أشهر المنظمات، بما فيهاGlobal VSAT Forum، و«عرب سات»، وIntegrasys، Intelsat، وQuika (Talia) Limited، وQuadSat، وST Engineering IDirect، وSES، وGilat، وغيرها.

وستشهد القمة حوارات مهمة من خلال جلسات وحوارات تتناول موضوعات من بينها الأقمار الاصطناعية وأشباه الأقمار الاصطناعية على ارتفاعات عالية، واتصالات الأقمار الاصطناعية، والسحابة الرقمية في المدار وتقديم الفعاليات عن بعد، وتطوير تصاميم نقطة الدخول، والتعلم الرقمي، والتعلم الهجين والتجربة الرائدة لبناء حرم جامعي رقمي، واستوديوهات الأصوات الغامرة، وتنامي مكانة الرياضات الرقمية، وتبني تقنيات الإعلام السمعية والبصرية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، والتي تعتمد على إنترنت الأشياء في عملية البناء الذكي.

وقالت تريكسي لوهميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: «يرحب مركز دبي التجاري العالمي بزوار النسخة الـ29 من معرض «كابسات 2023» والنسخة الافتتاحية من معرض «إنتيغريت ميدل إيست»، اللذين يستقطبان نخبة من أبرز الخبراء والمسؤولين من مختلف القطاعات لإبراز أحدث التقنيات والابتكارات. وبصفته الجهة المنظمة لمعرض «كابسات»، يواصل مركز دبي التجاري العالمي توفير منصة أعمال رائدة لقطاعات الإعلام والترفيه والأقمار الصناعية لدعم تطورها وتعزيز آفاق نموها».

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