رأس الخيمة تبحث تعزيز علاقات التعاون مع كندا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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بحث عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات في رأس الخيمة، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع كندا، وذلك خلال زيارة عمل رسمية لرادها كريشنا باندي، سفير كندا لدى الدولة، رافقه جان فيليب لينتو، القنصل العام الكندي في دبي والمناطق الشمالية.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن رأس الخيمة تلعب دوراً فاعلاً في جهود تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات الاقتصادية، مرحباً بزيارة السفير الكندي إلى رأس الخيمة، والتي جاءت بهدف تعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين كبرى الشركات في رأس الخيمة ونظيراتها في كندا.

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