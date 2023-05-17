«إياتا»: مطارات الإمارات من الأفضل عالمياً

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد نيك كرين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أن المطارات في الإمارات تعتبر من أفضل المطارات في العالم. وأوضح في تصريحات للصحافيين على هامش فعاليات الدورة الـ35 من مؤتمر إياتا لخدمات المناولة الأرضية، أن مطارات الإمارات تتميز بجودة الخدمات الأرضية والاعتماد على الابتكار، كما تتوافق مع المعايير العالمية وكذلك تستخدم التكنولوجيا الحديثة.

وتوقعت مونيكا ميجستريكوفا، مديرة العمليات الأرضية في ايات أن يشهد موسم الصيف إقبالاً كبيراً على السفر، خصوصاً في أسواق نصف الكرة الشمالي. وقالت: يجب أن يكون قطاع المناولة الأرضية على أعلى مستويات الجهوزية، لذا نحن بحاجة إلى العمل بسرعة استعداداً لفترات الذروة. كما يجب ضمان كفاءة الموظفين الجدد والعمل مع الحكومات لتسهيل إجراءات تخليص التصاريح الأمنية.

جواز سفر

وأطلق الاتحاد جواز سفر للتدريب في قطاع المناولة الأرضية. ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» قطاع المناولة الأرضية إلى تسريع عملية تبني معايير دليل التحقق من سلامة العمليات الأرضية، بما يضمن سلامة العمليات بجميع أنحاء العالم، كما أطلق الاتحاد منصة خاصة بالدليل. وسجلت أكثر من 140 شركة طيران في خدمات المنصة.

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