588 شركة ضمن سلطة دبي للخدمات المالية

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع عدد الشركات المرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية إلى 588 شركة بنهاية عام 2022، منها 89 شركة جديدة، كما تتولى السلطة الرقابة على 17 مدققاً مسجلاً و108 أعمال ومهن غير مالية و47 عضواً و17 كياناً معترفاً بها، وفق التقرير السنوي لسلطة دبي للخدمات المالية لسنة 2022.

وأعلنت السلطة نمو مجمل عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي في سنة 2022 بنسبة 14 % مقارنة بسنة 2018، مع ازدياد أعداد الشركات المرخصة بنسبة 20 % في الفترة نفسها الزمنية. وزاد عدد التراخيص الممنوحة من السلطة للشركات المرخصة بنسبة 78 % في سنة 2022 على العدد الذي كان عليه في سنة 2021.

وذكرت السلطة، في تقريرها السنوي لسنة 2022، أن زيادة عدد الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي تتواصل رغم التحديات التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19»، إذ تواصل النمو المسجل على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وشهد عدد الشركات المرخصة زيادة على مختلف شرائح قطاع الخدمات المالية.

وقال فاضل عبدالباقي العلي، رئيس مجلس الإدارة للسلطة، في كلمته ضمن التقرير، إن النمو الثابت الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي شهادة على مدى جاذبية دبي والإمارات، ليس فقط مركزاً عالمياً للأعمال، بل موطناً للابتكار أيضاً. وأضاف: «ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية تقديم الدعم وتحقيق التوافق والانسجام مع مبادرات الحكومة المتعلقة بالابتكار والأعمال للإسهام في دفع أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة «D33» والأجندة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات».

وتابع العلي: «لو كان في إمكاني اختيار عبارة واحدة تلخص مجمل إنجازات العام المنصرم، فلا يمكنني إلا اختيار عبارة «النمو المطرد» الذي حققته سلطة دبي للخدمات المالية فقد شهدنا على مدار العام نمواً بنسبة 54 % في أنشطة الترخيص والتسجيل، وزيادة مقابلة بنسبة 9 % في مجمل عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم، مقارنة بالعام الماضي، وتوسع نطاق الاختصاص التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية ليشمل 588 شركة مرخصة، والسلطة تشهد أيضاً تنوعاً في الكيانات الخاضعة للتنظيم نظراً لزيادة عدد الشركات العاملة في مجال الابتكار، والتي يتم ترخيصها عبر نظام خدمات الأموال وبرنامج رخصة اختبار الابتكار».

588 شركة خاضعة لسلطة دبي للخدمات المالية في 2022

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