2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 512 مبايعة بـ 1.39 مليار درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بـ 315.57 مليوناً، و463 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.08 مليار درهم، وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 29 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 72 مليون درهم بمنطقة الحمرية كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 562.97 مليون درهم أهمها بمنطقة الخليج التجاري بـ 354 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 23 هبة أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 26 مليون درهم.

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