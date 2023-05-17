منصور بن زايد: واثقون بقدرات «مبادلة» لتحقيق مزيد من الإنجازات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة في «قصر الوطن» في أبوظبي. وأشاد سموه، في بداية الاجتماع، بالأداء القوي والنتائج المالية المتميزة التي حققتها الشركة في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكداً سموه ثقته التامة في قدرات قيادة وموظفي «مبادلة» على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

منصور بن زايد يشيد بأداء ونتائج «مبادلة للاستثمار»

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