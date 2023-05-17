ميزانية المصرف المركزي تتجاوز 560 مليار درهم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 560 مليار درهم في نهاية يناير الماضي لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر فبراير 2023، أن الميزانية ارتفعت 0.8% على أساس شهري لتصل إلى 564.25 مليار درهم بنهاية فبراير، مقارنة بنحو 559.88 مليار درهم في يناير السابق عليه، بينما زادت بنحو 1.67% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 554.99 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 6.5% أو ما يعادل 34.6 مليار درهم مقابل نحو 529.62 مليار درهم في فبراير 2022.

وبحسب الإحصاءات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 230.51 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في فبراير الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 192.8 مليار درهم، و108.44 مليارات درهم للودائع، و5.83 مليارات درهم للقروض والسلف، و26.67 مليار درهم للأصول الأخرى.

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