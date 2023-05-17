الإمارات الأولى إقليمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي

المصدر: (دبي – بشار باغ)

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احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها خلال 2022، حيث جذبت الدولة 879 مشروع استثمار أجنبي بنمو 71% مقارنة بـ 2021، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة خلال العام الماضي 38.3 مليار درهم (10.45 مليارات دولار)، وذلك بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 2023 الصادر عن فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس».

وبذلك تستحوذ الإمارات على 41% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام 2022، و15 % من فرص العمل الجديدة التي وفرتها هذه المشاريع.

كما تصدرت الدولة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي بـ 272 مشروعاً قيمتها 308.28 مليارات درهم (84 مليار دولار).

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