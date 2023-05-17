«الاتحاد للشحن» تطلق خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، إطلاق مجموعة مبتكرة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف إحداث تحول في عمليات الشحن الجوي، وتعزيز سعة الشحن. ويعد نشر أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة الخطوة الأحدث في رحلة التحول الرقمي للاتحاد للشحن، وستسهم في الارتقاء بمستويات أحجام الشحن، من خلال تحسين السعة في جميع الرحلات، ضمن شبكتها.

ووقعت الاتحاد للشحن عام 2021 اتفاقية إثبات مفهوم الأعمال مع سبيد كارجو، المزود لحلول التقنيات اللوجستية، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، لتصبح واحدة من الشركات المعدودة عالمياً، التي بدأت باستخدام منتجات سبيد كارجو المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، بهدف زيادة سعة الشحن على متن رحلاتها.

واعتمدت الاتحاد للشحن ثلاثة حلول مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، وهي أمبليفاي وكارجو آي وأسيمبل، بعد التجارب الناجحة لهذه الحلول التي توفرها سبيد كارجو، وجاءت هذه الخطوة بهدف رفع كفاءة ورقمنة وتوحيد عمليات مناولة البضائع ضمن شبكة الشركة.

وتتيح تقنية أمبليفاي تحسين حمولات الشحن في جميع الرحلات، من خلال حساب سعة الشحن المتوفرة والقابلة للاستخدام بناء على كمية البضائع في الرحلة، ونوع الطائرة، وسعة الشحن المتاحة، كما ينشئ النظام خطط التحميل على مستوى أجهزة تحميل الوحدات.

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