الصير مارين تستثمر 257 مليوناً بالشركة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية تقدمها بطلب اكتتاب كمستثمر رئيسي بقيمة 257 مليون درهم (70 مليون دولار) في شركة أدنوك للإمداد والخدمات.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية، حيث تواصل الشركة دورها كمساهم رئيسي واستراتيجي في نمو اقتصاد دولة الإمارات وجهود تنويع الاقتصاد. كما تلتزم شركة الصير مارين بدفع النمو المستمر لمساهميها من خلال الاستثمارات في الشركات الرائدة والتي تمكن الشركة من تقديم قيمة عالية لمساهميها.

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