بدء اكتتاب «أدنوك للإمداد» وتحديد النطاق السعري للسهم بين 1.99 و2.01 درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، أمس، عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 4.01 مليارات دولار إلى 4.05 مليارات دولار «14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم»، وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بيع 1,109,774,817 سهماً عادياً، تمثل 15% من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة سيتراوح حجم الطرح من نحو 601 مليون دولار إلى 607 ملايين دولار «2.21 مليار درهم إلى 2.23 مليار درهم»، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023.

عملية الاكتتاب

وتم الإعلان رسمياً في 10 مايو 2023 بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

• (1) الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم «الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات»)؛

• (2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات («الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين»).

وتستمر فترة الاكتتاب في الطرح العام حتى الثلاثاء 23 مايو للطرح الخاص بالأفراد في الإمارات. وتبدأ فترة البناء السعري للطرح حتى الأربعاء 24 مايو للطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج الخميس 1 يونيو، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

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